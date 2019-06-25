25.06.2019 14:27
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Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın acı günü

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç (94) toprağa verildi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç 'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç (94) toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hanım Kılıç için Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde Molla Hüsrev Camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Kılıç'ın yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan , eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek , eski bakanlar Beşir Atalay , Sadullah Ergin , Ali Babacan ve Lütfullah Kayalar, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse , Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hanım Kılıç'ın cenazesi, Yerköy Şehitlik Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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