Eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek'e FETÖ üyeliğinden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Genel Sekreteri olarak görevlendirilen ve tutuksuz yargılanan eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek'e terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek ile avukatı katıldı.

Sanık Şimşek, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mütalaadaki ilk dayanağın meslekten ihraç edilmesi olduğunu söyleyen Şimşek, idari mercinin yaptığı işlemin yargı makamını bağlayamayacağını ileri sürdü.

Şimşek, mütalaadaki ikinci dayanağın ise evinde bulunan 1 dolar olduğunu belirterek, bunun yurt dışı görevinden kalma bozuk bir para olduğunu ve örgütsel bir anlam taşımadığını iddia etti.

Darbeden sonra bir doların ne anlama geldiğini bilen kişilerin bunları imha ettiklerini öne süren Şimşek, suçsuz olduğunu düşündüğü için böyle bir şeye ihtiyaç duymadığını, parayı imha etmenin aklına gelmediğini söyledi.

Şimşek, darbecilerin atama listelerinde FETÖ üyesi olmayan insanların isimlerinin de yer aldığını iddia ederek bu konuyla ilgili çeşitli beyanlar olduğuna dikkati çekti.

"Ben aklımı kiralamış insanlardan değilim"

Dosyadaki tanık beyanlarında FETÖ üyesi olduğuna dair herhangi somut bir delil bulunmadığını ileri süren Şimşek, beyanların kişisel zan, yorum ve şüphelerden ibaret olduğunu iddia etti.

Şimşek, tanıkların sıkı yönetim listesinde adının olması ve tutuklanması sebebiyle kendisine şüpheyle yaklaştığını belirterek, "Sıkı yönetim listesi ve tutuklu olmak insanlarda önyargı oluşturuyor." dedi.

FETÖ üyesi olmadığının en büyük delilinin 30 Ağustos'ta emekli olmayı planlaması olduğunu söyleyen Şimşek, bu tarihe kadar beklemesinin sebebinin ise Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na göre emekliliğini şubat ve ağustos aylarında isteyebilmesi olduğunu, diğer türlü özel bir nedeninin bulunması gerektiğini iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Şimşek, "Ben aklımı kiralamış insanlardan değilim." ifadesini kullandı.

Şimşek son sözlerinin sorulması üzerine, "Suçsuzum, size güveniyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Karar

Mahkeme heyeti, sanığa "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verdi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Şimşek hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Kaynak: AA