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Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak'a, silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.

11.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:48Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde " 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan eski Askeri üyesi Turgay Öztoprak'a, silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztoprak ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Öztoprak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan Öztoprak, bu listeden önceden haberinin olmadığını, kendisine böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu reddedeceğini iddia etti.
Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Öztoprak, örgüt iletişimi kapsamında operasyonel hat kullandığına yönelik tespitleri de kabul etmedi.
Sanık Öztoprak, görev süresince kanunlar doğrultusunda karar verdiğini, kimseden emir ve talimat almadığını ileri sürdü.
Öztoprak ve sanık avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Karar
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
Turgay Öztoprak'a, "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1'inci maddesi uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.
TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti, Öztoprak'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Yargıtay, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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