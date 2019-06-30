30.06.2019 22:46
Haberler » Güncel » Haber

Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş vefat etti

Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş vefat etti

Sırıkla atlamada eski Türkiye rekortmeni, estetik cerrah Prof. Dr. Arman Çağdaş hayatını kaybetti.

Sırıkla atlamada eski Türkiye rekortmeni, estetik cerrah Prof. Dr. Arman Çağdaş hayatını kaybetti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk atletizminin 1960'lı yıllardaki rekortmen sırıkçısı ve milli atlet Arman Çağdaş'ın 81 yaşında İzmir 'de vefat ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Çağdaş'ın 1966-1968 yıllarında sırıkla atlamada 3 kez Türkiye şampiyonluğu kazandığı, 23 Nisan 1966'da Ankara 'da düzenlenen şampiyonada ise 4,12 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu yenilediği belirtildi.
Başarılı atletizm kariyeri dolayısıyla "uçan profesör" olarak da anılan Çağdaş'ın, estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak ün yaptığının aktarıldığı açıklamada, federasyon olarak Çağdaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
Arman Çağdaş'ın naaşı, yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Işıklar Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: AA
Ankara , Atletizm , Türkiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
23:30 Libya Ordusundan yeni iddia: "Türk İHA'sını düşürdük"
23:29 Bakan Akar: Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak
23:27 "AP kendi başkanını seçecektir"
23:26 Avrupa Spor ve Kültür Festivali sona erdi
23:26 Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
23:25 Dikili'deki yangının ardından bir yangın da Özdere'de
23:25 Tekirdağ'da trafik kazası: 9 yaralı