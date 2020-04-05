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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, karantina günlerinde eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

05.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:57
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Avusturya 'da 2017-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Karin Kneissl, eşi Wolfgang Meilinger'i kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Evinde çıkan tartışmada eşi Meilinger'in kendisine tokat attığını öne süren Eski Bakan Kneissl, polise giderek suç duyurusunda bulundu.

KARANTİNA NEDENİYLE GERGİN GÜNLER YAŞADIĞINI İDDİA ETTİ

Meilinger polise verdiği ifadede koronavirüs önlemleri kapsamında karantina nedeniyle gergin günler yaşadığını iddia etti. Avusturya polisi, Meilinger'in eşiyle aynı evde yaşamasını ve ona yakınlaşmasını yasaklayarak silahına da el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonoviç, koronavirüsle mücadelede dünya genelinde uygulanan karantinanın aile içi şiddet riskini artırdığını belirtmişti. Simonoviç, karantina döneminde şiddete uğrayan kadınlara yardım edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, Dünya
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