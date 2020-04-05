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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

05.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:05
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
Avusturya'da 2017-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Karin Kneissl, eşi Wolfgang Meilinger'i kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Evinde çıkan tartışmada eşi Meilinger'in kendisine tokat attığını öne süren Eski Bakan Kneissl, polise giderek suç duyurusunda bulundu.
Meilinger polise verdiği ifadede korona virüsü önlemleri kapsamında karantina nedeniyle gergin günler yaşadığını iddia etti. Avusturya polisi, Meilinger'in eşiyle aynı evde yaşamasını ve ona yakınlaşmasını yasaklayarak silahına da el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonoviç, korona virüsle mücadelede dünya genelinde uygulanan karantinanın aile içi şiddet riskini artırdığını belirtmişti. Simonoviç, karantina döneminde şiddete uğrayan kadınlara yardım edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirmişti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, Güncel
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