Haberler » Güncel » Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası - Haber

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ahmet Uçar'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

03.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:36Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ahmet Uçar'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Eski askeri yargıçların, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce yargılanmalarına devam edildi.
Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski AYİM üyesi Ahmet Uçar ve avukatı katıldı.
Darbe suçundan yargılanan eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın bilgisayarındaki "Cumhurbaşkanlığı başyaveri adayları"nın yer aldığı listede ismi bulunan Uçar, duruşmada esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Uçar, Turhan'ın bilgisayarından çıkan Cumhurbaşkanlığı başyaver adaylarının bulunduğu listede isminin yer aldığını soruşturma sürecinde öğrendiğini belirterek, suçlamaları reddetti.
Bank Asya ile irtibatının bulunmadığını, ByLock kullanmadığını, hakkında örgüt üyeliğiyle ilgili somut bir delil olmadığını ileri süren Uçar, AYİM üyeliği süresince FETÖ'yü destekleyen, örgütün lehine hiçbir kararda imzasının bulunmadığını iddia etti.
Son sözü sorulan Ahmet Uçar, "Hain terör örgütü üyesi olmakla suçlanmak gerçekten çok ağır. Bu hain oluşumun içinde kesinlikle yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.
Karar
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
Ahmet Uçar'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak, 6 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak, 9 yıla çıkarıldı.
Uçar'ın cezası, yargılama sırasındaki davranışları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak, 7 yıl 6 aya indirildi. Tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Ahmet Uçar, Ayim, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:16 Kocaeli yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
20:16 Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
20:12 Engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi - Haber
20:12 İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2 - Haber
20:12 Hakkari uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
19:27 Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz? - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:20:11