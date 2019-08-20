Eski bakan Mehmet Ağar, kayyum atamalarını değerlendirdi: Bu göreve devam edemezsiniz

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, gündeme dair açıklamada bulundu. Ağar, açıklamasında hem kayyum atamalarını, hem de Elazığ'da yapılan çalışmaları değerlendirdi. Eski bakan Ağar, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmalarıyla ilgili olarak, "Orada operasyonlarda insanlar canları pahasına mücadele ederken, sen burada belediyelerde şehit yakınlarını görevden atmayı bir mesele zannedersen, bir iş yaptığını zannedersen, bu göreve devam edemezsin. Güvenlik görevlileriyle çatışmada ölen teröristlerin adını, devlete ve millete hizmet etmiş kahramanların yerine koyarsan bu göreve devam edemezsin. Onlarca adli soruşturma olursa PKK'ya yardım ve destekten, bu kanunun açık hükümleri vardır. Dolayısıyla devlet, kendi meşru müdafaa hakkını kullanmak zorundadır. Birtakım siyasi partiler buna biat etmemeli. Bu hukuki bir karar, neresi siyasi bir karar. Adam, orada mücadele ediyor, devletin birliği ve bütünlüğü için. Siz kalkıp şehit yakınlarının çocuğunu, ailesini işten atarsanız, elbetteki devlet bunun karşılığını verecektir. Ortaya çıkan mesele budur. Burası bir hukuk devleti. Herkes bunu böyle bilmelidir. Burada herkes keyfe keder istediğini yapma hakkına sahip değildir. Devlet de hukuk çerçevesi içerisinde, kendine ait yetkileri kullanmış, İçişleri Bakanlığı gerekli tedbiri almıştır. Şehit aileleri, bu millete emanet edilmiştir. Onlar bize emanetler. Onlara yapılacak bir saygısızlık, hepimize yapılmış demektir. Bunun üstüne üstüne gitmenin doğru bir tarafı yoktur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

ELAZIĞ'DAKİ ÇÜRÜK OKUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Binası çürük olduğu için kapanma meselesi zaman zaman gündeme gelen polis okulu ile ilgili de konuşan Ağar, "Geçmişte yurt dışında olduğum zamanda, Rahmetli babamın adı, polis okuluna verildi. Bu da teşkilatımızın bir vefasıdır. Biz de uzun yıllar buraya hizmet verdik. Bu binanın çürük raporu var malum. Tabi buranın yeni bir binayla değiştirilmesi veya bir başka binada bu isimle devam etmesi lazımdı. Bu konuda gerek Bakan Yardımcısı Sayın Sabri Erdil ile teşebbüsümüz olmuştu ama çok şükür genç bir kardeşimiz, Emniyet Genel Müdürü olunca, bu meselenin çözülmesi daha kolay hale geldi. Kendisi de bu konuda görev üstlendi, sağ olsun. Benim bilgim haricinde, hiç söylemeden bu görevi üstlendi. Zaten Elazığlı olmanın ve iyi bir bürokrat olmanın gereği de budur. Kısa zaman içerisinde daha olumlu bir şekle getirecekler. Burada kesin olan bir şey var, bu okulun devam edeceği" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BAHÇESİ ÖNEMLİ BİR ADIM"

18 Ağustos 2016 tarihinde hain saldırı sonrası yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü binasının yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen harekete geçilerek yapımına başlanan Millet Bahçesi'nin de önemli bir adım olduğunu kaydetti.