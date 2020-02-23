Haberler » Politika » Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.

23.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:00Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
Eski Gençlik ve Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Öğle namazının ardından düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede eski bakan Akif Çağatay Kılıç, taziyeleri kabul etti. Kılıç'ın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Sinan Kılıç için helallik alındı.

72 yaşında hayatını kaybeden Sinan Kılıç'ın naaşı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Kabristanlığına götürüldü. - İSTANBUL

Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:41:35