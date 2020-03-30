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Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan CHP'li eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

30.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:24
Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan CHP'li eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, CHP'li Tire Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu, evinde karantinaya alındı. Tire'de eczacılık yapan Çulhaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, geçen gün koronavirüs sebebiyle ilçede hayatını kaybeden vatandaşın, 20 Mart 2020'da eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek, virüsün bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini kaydetti. Çulhaoğlu, "Eşimde ve bende koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumumuz iyi. Geçtiğimiz gün Tire'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaş, 20 Mart'ta eczaneye gelmişti. Bir reçete verdi. Elimde eldiven vardı ama acaba ondan mı bulaştı diye düşünüyorum. O kadar dikkat ediyoruz ama çok bulaşıcı bir hastalık maalesef. Eczaneye de çok az gitmeme rağmen, o gün piyango bize vurdu" dedi.

'ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORDUM AMA BANA DA BULAŞTI'

Eşiyle birlikte evde karantinada olduğunu belirten Çulhaoğlu, şunları söyledi:

"Tedavimiz sürüyor. Doktorumuz ilgileniyor. İlaçlarımızı içiyoruz. Dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Bana bulaşmaz demeyin, evden kesinlikle çıkmayın."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Tire, Güncel
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