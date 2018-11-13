Eski Bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

13 Kasım 2018 Salı 13:40



13 Kasım 2018 Salı 13:40

Eski Bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında mütalaa açıklandıSanığın 18 yıla kadar hapsini isteyen savcı, olay haksız tahrik altında işlendiğini kaydettiDuruşmada dinlenilen tanıklar: "Ercan Vuralhan bizi de dolandırdı"İSTANBUL - Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın Sirkeci'de boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşmada dinlenilen tanıklar eski Bakan Vuralhan'ın kendilerini de dolandırdığını kaydederken savcı, olayı haksiz tahrik altında işlediği anlaşılan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın Fatih Sirkeci'de boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yüksel Karababa ve avukatları hazır ulundu. Eski bakan Vuralhan'ın yakınlarının ise katılmadığı duruşma tanıkların dinlenilmesiyle başladı.'Onlar güruh. Sen üst sınıfsın' dediTanık olarak dinlenilen Vuralhan'ın eski avukatı Nahide Lüleci, "Ercan Vuralhan 'Afrika ülkelerinden Türkiye'ye çok altın geleceğini ve bu konuda işler yapacağını, işlerimi bırak sadece benim hukuk danışmanım ol' diyordu. Büyük yatırımlar yaptığını ancak ufak miktarda para ihtiyacının olduğunu söyleyerek birkaç kez benden de para almıştı. Ancak aldığı paraları geri vermedi. Sanığın da Ercan Vuralhan'a para verdiğini biliyordum. Bir keresinde baş başa konuştuğumuzda insanların mağdur olduğunu söylemem üzerine Ercan Vuralhan, 'Onlar güruh. Sen üst sınıfsın, avukatsın. Onlar gibi düşünme' şeklinde sözler söylemişti" dedi."İş hayatı ve aile hayatı bozuldu"Duruşmada dinlenilen tanıklardan Engin Koç ise sanık Yüksel Karababa ile 22 yıllık arkadaş olduklarını kaydetti. Sanık Yüksel Karababa'nın Ercan Vuralhan'a 3 milyon liranın üzerinde para kaptırdığını ve bu nedenle iş ile aile hayatının bozulduğunu anlatan Koç, "Ercan Vuralhan'a bende para kaptırmıştım. Alamayınca paramı dava açtım. Davamız sürerken de beni kandırarak 250 bin lira daha aldı benden" dedi."Ercan Vuralhan'ın mağdurları olarak toplandık"Duruşmada dinlenilen diğer tanıklar da maktul Ercan Vuralhan'ın 40-50 kadar mağdurları olarak toplantı yaptıklarını ve toplantıya gelen Vuralhan'ın kendilerini konuşmalarıyla ikna ettiklerini kaydettiler.Sanık 676 bin dolar kaptırdıTanıkların dinlenilmesinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Dosya kapsam bütün olarak değerlendirildiğinde sanık Yüksel Karababa'nın maktül Ercan Vuralhan'a toplamda 676 bin dolar kaptırdığını kaydetti. Olay günü maktul Vuralhan'ın parayı vereceğini söylemesi üzerine sanık ile Vuralhan'ın buluştuğu, yaptıkları görüşmede Vuralhan'ın yeniden para istediği ve sanığa 'söz vermek ne anlama gelir bilirsin' dediği bu sırada kendini kaybeden sanığın haksiz tahrik altında yanında taşıdığı bıçakla Vuralhan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.Sanığın haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Savcının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanık Yüksel Karaba ve avukatlarının mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Mahkeme, Karababa'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yüksel Karababa'nın eski Bakan Ercan Vuralhan'a 2014 yılından bugüne kadar peyderpey para verdiği belirtiliyor. Olay günü Ercan Vuralhan'ın borcunu ödeyeceğini söyleyerek Yüksel Karababa'yı Sirkeci'deki kafeye çağırdığı, burada Vuralhan'ın tekrar 2 bin 500 TL istediği, şüphelinin de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan'ı boyun bölgesinden üç defa bıçakladığı yer alıyor. İddianamede Yüksel Karababa hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep ediliyor.