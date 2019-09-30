60, 61, 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Bakanı, 64. hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı koltuklarında oturan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Başkanlık sistemi yüzde 50 artı 1 oy şartıyla yürürlüğe girdi. Yüzde 50'nin üzerinde oy alacaksınız ki Başkan seçilebileceksiniz. Bazı ülkelerde var. Birinci turda yüzde 40 ve üzeri alan seçilir, olmazsa ikinci turda yüzde 50 artı 1 şeklinde formüllerin geliştirilmesinde yarar var." ifadelerini kullandı.

Faruk Çelik

"PARTİDEN İSTİFA EDENLER KIZILCAHAMAM KAMPINA ÇAĞRILMADI"

Bursa'da yayın yapan Olay gazetesinden Ahmet Emin Yılmaz'a konuşan Çelik, "4-6 Ekim'de Kızılcahamam'da toplantı var. Bana da davetiye geldi, gideceğim. Diğer arkadaşların da tümüne geldi. Şu anda Parti'den ayrılan arkadaşlara da davetiye geldi. Gelsinler, 300 milletvekili önünde her şeyi söylesinler. Bunlar yapılmadan, ilgili platformlarda mücadele verilmeden parti kurma yaklaşımları bu süreçte sakıncalı." ifadelerine de açıklık getirdi.

Independent Türkçe'ye bilgi veren Çelik, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade etti. Partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, AK Parti'de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.

"MAKAMDAN GÜÇ ALANLAR PARTİYE EN BÜYÜK ZARARI VERİYOR"

Çelik ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:

"AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor."

"DİNAMİZMİN TECRÜBEYLE BÜTÜNLEŞMEDİĞİ GÖRÜLDÜ"

Partinin yönetim kademelerindeki gençleştirmeye de dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün bir gençleşme sürecine girildi, 'Siyasete yeni atılan arkadaşlarla devam edelim' dendi. Çok açık net gördük ki tecrübeyle genç dinamizmi bütünleşmeden, hafıza olmadan zengin dinamizminin zorlandığı da çok net şekilde görüldü. Bir tarafta deneyim, bir tarafta gencin dinamizmi bütünleştirilmeli. Aksi takdirde kısa yoldan hedefe ulaşma imkanı kalmıyor."