Eski Bakan Faruk Çelik: ABD büyükelçiliğinin beğenmesini şiddetle kınıyorum

Geçmiş dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, ABD Büyükelçiliği'nin FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı skandal yorumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden beğenilmesine tepki gösterdi.

"İBRET VERİCİDİR"

Yaşanan gelişmeyi şiddetle kınadığını belirten Faruk Çelik, "MHP genel başkanının sağlık durumu ile ilgili olarak bir kaçağın hezeyanını, ABD büyükelçiliğinin beğenmesini şiddetle kınıyorum. ABD'nin Türkiye'yi anlamama seviyesini göstermesi bakımından ibret vericidir" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İKİNCİ KEZ ÖZÜR DİLEDİ

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.