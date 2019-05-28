Eski Bakan Faruk Çelik'e önemli görev

Uzun yıllar milletvekilliğinden bakanlığa kadar devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Faruk Çelik
, Ziraat Bankası
'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.
Kısa adı KAP olan Kamuyu Aydınlatma Platformun'a yapılan açıklamaya göre üç kamu bankasının genel kurullarında üst yönetimde değişiklikler gerçekleşirken, Vakıfbank
'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdülkadir Aksu
, Halkbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Mevlüt Uysal
, Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Eski Bakan Faruk Çelik getirildi.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç
, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın
, Mahmut Kaçar
, Feyzi Çutur'un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat
Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.
Faruk Çelik'in özgeçmişi
Eğitimci; Bursa
Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Kocaeli
İşletme Enstitüsünde İşletme eğitimi gördü. Refah Partisi
İl Başkanlığı, Fazilet Partisi
Genel Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Kurucular Kurulu Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 21, 22 ve 23. Dönemde Bursa, 24. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili
seçildi. 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini yürüttü. - BURSA
Ziraat Bankası
, Faruk Çelik
, Ekonomi
Kaynak: İHA