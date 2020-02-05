Haberler » Güncel » Eski bakan İdris Güllüce'den Osmaneli Belediyesine ziyaret - Haber

Eski bakan İdris Güllüce'den Osmaneli Belediyesine ziyaret

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

05.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:12Eski bakan İdris Güllüce'den Osmaneli Belediyesine ziyaret
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette konuşan Başkan Şahin, "Bakanlığı döneminde Osmanelimize vidanjör kamyon ve eklentileri, itfaiye kamyonu, çöp kamyonu, çöp konteynerleri, iş makinesi, arıtma ve kanalizasyon sistemime toplam maliyetin yüzde 50'si kadar hibe desteği sağlayan, Osmaneli konaklarının restorasyonuna destek veren, Osmaneli Sakarya kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi imar değişikliklerine olanak sağlayan eski bakanımızın ilçeye ve belediyeye ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Bakanlığı sırasında Osmaneli ilçesine daha önceki Tuzla Belediye Başkanlığı dönemindeki tecrübelerini aktaran eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, önerileriyle de ilçeye büyük katkılar sağlamıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, Osmaneli halkı adına minnet,saygı,sevgilerimizi sunuyor,dua ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İdris Güllüce, Münür Şahin, Osmaneli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:44:34