Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti

AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı, üç dönem milletvekilliği ve iki dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten, Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti. Ergün daha önce AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı partide görev alacak.

"13 EYLÜL'DE İSTİFA ETTİM"

YeniAkit'in haberine göre, Nihat Ergün, istifa ettiğini doğruladı. Ne zaman istifa ettiğine yönelik ise Ergün, "13 Eylül'de saat 06.15 itibariyle istifa ettim" dedi.

Nihat Ergün

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ

Kararı ailesi ve çevresiyle birlikte yaptığı istişareler sonucu aldığını ifade eden Nihat Ergün, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay'ın sitesine girerek doğrudan "parti üyeliğini sonlandırma" yöntemiyle yaptığını söyledi.

Ergün, istifasını şöyle açıkladı:

"13 Eylül 2019 tarihinde saat 06.15 itibariyle e- devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar AK Parti'de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

BABACAN İLE HAREKET EDİYORDU

Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmişti.

NİHAT ERGÜN KİMDİR?

14 Eylül 1962 yılında Kocaeli'nde (Çınarlı/Derince) doğdu. Lise öğrenimini İzmit Teknik Lisesi'nde tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Serbest ticaret, muhasebe, müşavirlik, yöneticilik ve danışmanlık gibi alanlarda çalıştı.

1994 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Derince Belediye Başkanlığına seçildi. 26 Eylül 2001 tarihinde AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı oldu. 22, 23 ve 24. Dönemlerde AK Parti'den Kocaeli Milletvekili olarak seçildi.

AK Partinin I. ve II. Olağan Kongrelerinde MKYK üyeliğine seçildi. 12 Nisan 2005'te AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 8 Ağustos 2007'de AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi.

60. Hükümet'te (1 Mayıs 2009) Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. 61. Hükümet'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.