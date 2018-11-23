Eski Bakan Özlü, Düzce'den Belediye Başkan Adayı Oldu

AK Parti Düzce
İl Başkanı Hikmet Keskin
, yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkanı adaylarının eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
olduğunu belirtti.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerde adaylarının netlik kazandığını bildirdi.
"Günlerdir kamuoyunda merakla beklenen AK Partimizin Düzce Belediye Başkan Adayı, birikimleri ve müstesna kişiliğiyle teşkilatlarımızın ve Düzce'mizin çok kıymetli değeri, bir önceki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü olmuştur." dedi.
Özlü'nün bütün deneyimini ve çalışkanlığını Düzce'ye aktararak şehre büyük bir kazanım sağlayacağından emin olduklarını aktaran Keskin, AK Parti ailesinin başkan adayı Faruk Özlü'nün arkasında dimdik durarak büyük bir tarih yazacağını ifade etti.