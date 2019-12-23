Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edildi

Davutoğlu ve Babacan cephesindeki gelişmelerin ardından siyaset kulisleri hareketlenirken, gazeteci Rahmi Turan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sözcü Gazetesi'ndeki bügünkü köşesinde yeni bir parti daha kurulacağını duyuran Turan, "Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine, bir yenisi daha ekleniyor" dedi.

YENİ PARTİ Mİ GELİYOR?

Turan, bu yeni parti çalışmalarını "Çoban Ateşi Hareketi" olarak nitelendirdirken, "Demokratik merkezde bir parti olacak ve Türk siyasetine yeni bir soluk getirecek" ifadelerini kullandı.

Turan, yeni parti hazırlıklarına başlayan ismin ise ANAP ve DYP dönemlerinde bakanlıklar yapan Rifat Serdaroğlu olduğunu duyurdu.

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

1948 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu.

1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP'a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.