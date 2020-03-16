Eski Bakan Tüfenkci "Bir Devlet adamının başarı hikayesi" paneline katıldı
Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen "Bir Devlet Adamının Başarı Hikayesi" isimli panele, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent...
16.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:45
Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen "Bir Devlet Adamının Başarı Hikayesi" isimli panele, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi konuk oldu.
Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı, Ak Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bingöl'ün yaptığı panel sine vizyon gösterimi, söyleşi ve karşılıklı soru cevap şeklinde geçti. Program sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı, Ak Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi'ye plaket ve hediye takdim edildi. - MALATYA
Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı, Ak Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bingöl'ün yaptığı panel sine vizyon gösterimi, söyleşi ve karşılıklı soru cevap şeklinde geçti. Program sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı, Ak Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi'ye plaket ve hediye takdim edildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel
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