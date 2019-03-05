Eski Bakan Yardımcısı Karabay'ın Acı Günü

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Mehmet Karabay
'ın babası vefat etti. Tavas
ilçesinde 2009-2014 yılları arasında AK Parti
'den belediye başkanlığı da yapan Karabay'ın babası Ali Rıza Karabay (83), hayatını kaybetti.
Karabay'ın cenazesi, ikindi vakti Tavas Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavas Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Karabay ile yakınları, Denizli
Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
, AK Parti Denizli Milletvekili
Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti, Tavas, Güncel
Kaynak: AA