Eski Bakan Yardımcısından Başkan Gündoğdu'ya ziyaret

Ferizli Belediyesi'ni ziyaret eden Hasan Ali Çelik, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu tarafından karşılandı. Çelik'i makamında ağırlayan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, özellikle resmi kurulum süreci tamamlanan Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ferizli Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu söyleyen Çelik, "İnşallah yeni dönemde güzel işler başaracak niteliklerin tümüne sahip Ferizli Belediye Başkanımız Sn. İsmail Gündoğdu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Amacımız ilçemizin her alanda kalkınması ve gelişmesidir. Bu doğrultuda canla başla çalışıyoruz. Ferizli'nin cazibesini arttıracak, çok daha ileri noktalara taşıyacak projeler hazırlıyoruz. Kalkınma hamlemizin en önemli kollarından birini sanayileşme oluşturacak. Mevcut Ferizli OSB ve kurulacak olan yeni OSB'miz ile en az 22 bin kişiye istihdam sağlamayı öngörüyoruz. Bu vesileyle yeni kurulacak, Marmara Bölgesinin en büyüğü olma niteliğine sahip Otomotiv ve Metal İhtisas OSB'mizin ilçemiz başta olmak üzere ilimize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum." Dedi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş'ta hazır bulundu.

Hasan Ali Çelik, daha sonra birimleri tek tek dolaşarak belediye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.