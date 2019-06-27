27.06.2019 00:41
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Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi

- Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendiANKARA - Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi.

- Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi
ANKARA - Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi.
Eski Bakan Seçkiner için TBMM Şeref Merdivenleri'nde tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu , eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk , Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkan'ı Devlet Bahçeli , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici , TBMM Başkanvekili Levent Gök , MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay , Muhammed Levent Bülbül, ailesi ve yakınları katıldı.
Seçkiner için dua okundu. Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra da Karşıyaka mezarlığı'nda toprağa verilecek.Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi
Kaynak: İHA
Yücel Seçkiner , Politika

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