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Eski Bakan Zeybekci'den Fethi Akcan'a ziyaret

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı makamında ziyaret etti.

31.07.2019 18:47 Eski Bakan Zeybekci'den Fethi Akcan'a ziyaret
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı makamında ziyaret etti.
Zeybekci, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde İzmir'den aday olduğunu ve yoğun bir dönem geçirdiklerini belirterek, seçimlerden sonra da yoğunluğun bir süre devam ettiğini anlattı.
Çal'a ancak gelebildiğini vurgulayan Zeybekci, "Bu ziyaret, dost ziyaretidir. Seçimlerdeki başarısından dolayı dostum Fethi Akcan'ı kutluyorum. 31 Mart seçimini kazanan Akcan'a ziyarete yoğunluktan dolayı ancak gelebildim." ifadesini kullandı.
Akcan da "Bakanımız Nihat Zeybekci'yi yeniden kabinede görmek her Denizlili gibi bizlere büyük gurur verir. Ziyaretlerinden dolayı ve Çal için verdiği katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Nihat Zeybekci, Fethi Akcan, Çal, Güncel

Kaynak: AA

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