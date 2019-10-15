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Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.

15.10.2019 10:34Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti
Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.
Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

Ali Topuz, İstanbul, Hükümet, Politika

Kaynak: AA

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