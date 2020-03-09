Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın arşiv görüntüleri Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
09.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:27
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın arşiv görüntüleri Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Etiketler : Şevket Kazan, Ankara, Güncel
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