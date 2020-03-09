Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
09.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:31
Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Etiketler : Şevket Kazan, Ankara, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Ekonomi
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Ekonomi
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
Koronavirüsten ölen İranlı milletvekilinin cenazesini özel giysili görevliler taşıdı