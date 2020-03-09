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Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

09.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:31
Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Şevket Kazan, Ankara, Ekonomi
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