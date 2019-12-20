Haberler » Güncel » Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ'den tutuklama - Haber

Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ'den tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

20.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:02 Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ'den tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 'ta yapılan FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerdeki 5'i aktif görevde 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Bunlardan 6'sı emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, 4'ü ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden bir doktor, bir mühendis ve eski bir bakanlık müşaviri ise tutuklandı.

Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50   Maliyetler Türk armatörleri yabancı bayrağa yönlendiriyor - Haber
18:50   Kayseri polonyalı turist kafilesi, karanfillerle karşılandı - Haber
18:50   Deprem uzmanı Moriwaki: "Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir" - Haber
18:50   İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları - Haber
18:49   DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:52:23