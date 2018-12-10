Eski Baro Başkanı, Son Yolcuğuna Kocaeli Adliyesi'nden Uğurlandı

Kocaeli
Barosu'nda 2004-2006 yılları arasında baro başkanlığı yapan ve önceki gün hayatını kaybeden İlter Yılmaz, son yolculuğuna Kocaeli Adalet Sarayında düzenlenen törenle uğurlandı.
Kocaeli Barosu'nda 2004-2006 yılları arasında baro başkanlığı yapan İlter Yılmaz, 70 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden eski baro başkanı için Kocaeli Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Cenazesi adliyeye getirilen Yılmaz'ın yakınları, meslektaşları ve adliye personeli son yolculuğunda kendisini yalnız bırakmadı. Adliye koridorlarında düzenlenen törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Fevziye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. - KOCAELİ
Kocaeli
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:47