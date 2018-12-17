Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
, Tokat
'ta AK Parti eski Tokat Milletvekili Coşkun
Çakır'ın annesi Telli Çakır'ın cenazesine katıldı. Reşadiye
ilçesine gelen Davutoğlu, kurulan taziye çadırında Coşkun Çakır
'a ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Telli Çakır için Merkez
Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çakır, cenaze namazının ardından Güvendik köyünde toprağa verildi.
Cenaze namazına, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Çakır'ın yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı
, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahir, eski AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer
, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Kaynak: AA