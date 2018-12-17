17 Aralık 2018, 18:10
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Tokat'ta

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta AK Parti eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın annesi Telli Çakır'ın cenazesine katıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta AK Parti eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın annesi Telli Çakır'ın cenazesine katıldı.

Reşadiye ilçesine gelen Davutoğlu, kurulan taziye çadırında Coşkun Çakır'a ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Telli Çakır için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çakır, cenaze namazının ardından Güvendik köyünde toprağa verildi.

Cenaze namazına, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Çakır'ın yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahir, eski AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA