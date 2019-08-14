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Eski Başbakan Davutoğlu'nun, yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmemesi dikkat çekti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı AK Parti'nin 18. yılını kutladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetmemesi dikkatleri çekti. Davutoğlu, "Genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum." dedi.

14.08.2019 19:24
Eski Başbakan Davutoğlu'nun, yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmemesi dikkat çekti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı AK Parti'nin 18. yılını kutladığı mesajda, "Genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı.

"AK PARTİ 18 YILINI DOLDURDU"

AK Parti tarafından 18 yaş vurgulu kutlama mesajlarının yayımlandığı bugün, dikkati çeken bir mesaj da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Milletimizin özgürlük, adalet, kalkınma beklentilerini karşılamak üzere yola çıkan AK Parti 18 yılını doldurdu. Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Eski Başbakan Davutoğlu'nun, yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmemesi dikkat çekti

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