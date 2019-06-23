23.06.2019 11:42
Haberler » Politika » Haber

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı.

Eski Başbakan Tansu Çiller , 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tansu Çiller, "Herkes diyeceğini söyledi, sıra milletimizde" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanmak üzere Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na geldi. Eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'de okula gelen Çiller 2343 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sınıftaki sandık görevlileri ile tokalaşan Çiller, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" şeklinde konuştu.

Tansu Çiller daha sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul , Tansu Çiller , Politika

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:27 Sağlık Bakanı Koca: "Bugün 3 binin üzerinde sağlık personelimiz nöbet tutmaktadır"
12:14 Adnan Polat sandık görevlilerini güldürdü
12:11 Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır"
11:53 Binali Yıldırım: "Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğiz."
11:51 Binali Yıldırım oyunu kullandı
11:51 Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
11:47 Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat oyunu kullandı