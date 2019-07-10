Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay kimdir?

Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Beşir Atalay'ın Ak Parti'den ayrılan isimlerin kuracağı partiye katılacağı konuşuluyor. Atalay'ın yakında Ak Parti'den istifa edeceği söylentileri kulislerde dolaşıyor. Bu haberler ile birlikte internette Beşir Atalay ismi araştırılmaya başlandı. Peki Beşir Atalay kimdir?

YENİ PARTİYE KATILACAĞI SÖYLENEN İSİMLER

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, Diyanet'ten sorumlu eski Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün'ün aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edecekleri belirtildi.

Öte yandan eski AK Parti MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı konuşuluyor.

BEŞİR ATALAY KİMDİR?

Beşir Atalay, 1 Nisan 1947 tarihinde, Kırıkkale'ye bağlı olan Armutlu köyünde doğdu. İlkokulu Keskin'de, ortaokul ve liseyi ise Kırıkkale'de tamamladı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1971'de avukatlık stajını tamamlayan Beşir Atalay, kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda görev aldı. 1972'de ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde asistan olarak görev almaya başladı. 1976'da aynı bölümde doktorasını tamamladı.

1978–1979 yılları arasında A.B.D.'de bulunan Michigan Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak çalışan Atalay, 1983 yılında Atatürk Üniversitesi'nden sosyoloji doçenti ünvanını aldı.

1985–1992 yılları arasında, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Planlama Daire Başkanı olarak görev yapan Atalay, 1992 yıllında Marmara Üniversitesi'ne geçerek burada öğretim üyesi görevinde bulundu. Aynı yılın sonlarında, yeni kurulmakta olan Kırıkkale Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Atalay, 1997 yılında bu görevinden emekli oldu.

1998 yılında, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR)'ı kuran ve 2003 yılına kadar bu merkezin koordinatörü olarak görev alan Atalay, 2002 yılında yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'den Ankara Milletvekili seçildi, 58. ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı.

Haziran 2011 yılı genel seçimlerinde AK Parti'den Kırıkkale Milletvekili seçildi. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Beşir Atalay, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti'de üç dönem kuralına takıldığı için yeniden aday olmadı.

İngilizce bilen Atalay, evli ve 3 çocuk babasıdır.