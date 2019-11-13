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Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi.

13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:05Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi. Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla hastaneye getirilen Akbulut'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildi. Akbulut'un, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla hastaneye getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Yıldırım Akbulut, Güncel

Kaynak: İHA

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