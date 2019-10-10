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Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

10.10.2019 17:40Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten eski başbakanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennilerini iletti.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Güncel

Kaynak: AA

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