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Eski başkan evinde ölü olarak bulundu

Malatya'nın Akçadağ eski Belediye Başkanlarından İbrahim Koşar evinde ölü olarak bulundu.

21.10.2019 13:21Eski başkan evinde ölü olarak bulundu
Malatya'nın Akçadağ eski Belediye Başkanlarından İbrahim Koşar evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre; İbrahim Koşar'dan bir süredir haber alamayan il dışında bulunan eşi durumu yakınlarına bildirdi, Koşar'ın evine gelen yakınları İbrahim Koşar'ın odasında hareketsiz yattığını gördü.Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Koşar'ın cenazesinin yarın Akçadağ ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MALATYA

İbrahim Koşar, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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