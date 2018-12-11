Eski Başkan, İyi Parti Kırıkkale İl Binasının Boşaltılması Kararı Aldırdı

11 Aralık 2018 Salı 16:41



11 Aralık 2018 Salı 16:41

İYİ Parti Kırıkkale eski İl Başkanı Mustafa Akyürek, kendisine ait binada faaliyetini sürdüren il teşkilatının kirayı ödememesi nedeniyle açtığı davada tahliye kararı çıktığını belirterek, binanın boşaltılmasını istedi.Zafer Caddesi'ndeki binanın ikinci katında bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı bürosunun kendisine ait olduğunu ve görevinden istifa ettikten sonra parti yöneticilerinin kirasını ödemediklerini ileri süren eski İl Başkanı Mustafa Akyürek, açtığı davada tahliye kararı çıktığını söyledi. Akyürek, parti yöneticilerinin işgalci konumunda olduğunu belirterek, "İl Başkanlığının bulunduğu parti binası bana aittir. İçerde bulunan tüm mobilyalar da bana ait. Gerek genel merkezin gerekse il yöneticilerinin hiçbir katkısı olmamıştır. Ellerinde kira sözleşmesi bile bulunmuyor ve bir an önce boşaltılmasını bekliyoruz" dedi.- Göğemkırıkkale