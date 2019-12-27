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Eski Başkan Türel'den kar maskeli şüpheli ihbarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in, gördüğü kar maskeli ve kamuflajlı kişiyi ihbar etmesi polisi harekete geçirdi.

27.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:16 Eski Başkan Türel'den kar maskeli şüpheli ihbarı
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in, gördüğü kar maskeli ve kamuflajlı kişiyi ihbar etmesi polisi harekete geçirdi.

Eski Belediye Başkanı Menderes Türel, sabah sporu için Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki evinden çıktığı sırada evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli bir kişi gördü. Türel, durumu yakındaki polis noktasına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polis, şüpheli şahsın izine rastlayamadı. Güvenlik kamerası incelemesi de yapan polis, şüphelinin motosiklete binerek uzaklaştığını belirledi. Polisin bölgedeki çalışmasının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Menderes Türel, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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