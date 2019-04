Eski Başkan Yardımcısı Biden'a "Uygunsuz Davranış" Suçlaması

Kaynak: AA

NEW ABD 'de 2020 başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 'ın, "kadınlara uygunsuz davrandığı" iddia edildi. New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Biden'ı, "kendilerini rahatsız hissettirecek şekilde yakınlık göstermek"le suçladı.Kadınlardan birisi Biden'ın, ellerini kendisini rahatsız hissettirecek bir şekilde omuzlarına ve sırtına koyduğunu, diğer bir kadın ise rahatsızlığını belli etmesine rağmen Biden'ın, ellerini bacağına koyduğunu ileri sürdü.Biden ise hakkındaki iddialara Twitter hesabından paylaştığı video mesajla yanıt verdi.Joe Biden, "Tüm siyasi kariyerim boyunca insanlarla aramda bağ kurmaya çalıştım, el sıkıştım, kucaklaştım. Destek için kadın erkek olsun omuzlarına dokundum." ifadelerini kullandı.Sosyal normların değiştiğini ve bunun farkında olduğunu ifade eden Biden, "Kadınların neler söylediğini duydum. Siyaset benim için her zaman bağ kurmak oldu ama bundan sonra insanların kişisel alanına saygı konusunda daha düşünceli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve yerine getireceğim." mesajı verdi.