Eski Başyaver Özdaban'ın Yargılandığı Fetö Davası

08 Kasım 2018 Perşembe 18:27



08 Kasım 2018 Perşembe 18:27

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanlığı başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın yargılanmasına devam edildi.Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özdaban, avukatı ve yakınları katıldı.Duruşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde emir subayı olan Levent Türkkan, gizli tanık "Abdullah" ve eski kurmay albay Seyfettin Çakır tanık olarak dinlendi.FETÖ üyesi olmadığını savunan sanık Özdaban, "Tüm içtenliğimle söylüyorum ki herhangi bir örgütüne üyeliğim, mensubiyetim, iltisakım yahut irtibatım yoktur. İddianamedeki tüm iddiaları reddediyorum. Yüce mahkemenizden beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.Çalıştığı sürede FETÖ ile ilgili herhangi bir olaya şahit olup olmadığı sorulan Özdaban, "Harp Okuluna girdiğimizden itibaren 'irticai faaliyetler' olarak adlandırılan yelpazede bilgilendirmeler yapılıyordu. O dönemde FETÖ olarak adlandırılmıyordu. Belirli tavır, davranış sergileyen belirli kesimlerin araştırılması için görev alıyorduk. FETÖ üyesi olan 4 öğrencinin Harp Okulundan ilişiğini kestiğim için ödül aldım. Bu konuda o dönemdeki tabur komutanım şahit olarak dinlenebilir." yanıtını verdi.Tanık olarak beyanda bulunan gizli tanık "Abdullah", arkadaşı Seyfettin Çakır'ın Özdaban'ı başyaver yapabilmek için ABD'ye gittiğini söylemesiyle tanıdığını öne sürerek, şunları kaydetti:"Seyfettin Çakır, Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube'de görev yaptığı tarihlerde Cumhurbaşkanlığı yaverliğine seçilmemişti. Bu seçimden kısa bir süre önce Seyfettin Çakır, ABD'ye gitmişti. FETÖ'nün askeriyedeki üyeleri elebaşı Fetullah Gülen'den bahsederken 'dayı' diye hitap ederler. ABD'den dönüşünde Seyfettin ile Balgat'ta görüşmemiz esnasında araya sıkıştırarak, Amerika'ya ve Fetullah Gülen'in ziyaretini kastedip, kendisine, 'Yaverin kim olacağını Fetullah Gülen'e sormaya mı gittin?' diye sordum. Normalde bu soruya inkar şeklinde cevap vereceğini düşünüyordum ancak boşluğuna gelmiş olacak ki 'Sen nereden biliyorsun?' diye cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı yaverliği için birkaç arkadaşımın isminin geçtiğini söylemiştim, hatta kendisine yaverlik için arkadaşlarım Nurullah Özdemir ve Ramazan Gözel gibi isimlerin aday olarak geçtiğini söyledim. Seyfettin Çakır, bu söylemim üzerine sessiz kaldı, bir şey söylemedi. Cumhurbaşkanı yaverliğine Gülen tarafından Bekir Furkan Özdaban'ın seçilmesinde karar kılındığını anlamış oldum."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı dönemde emir subayı olan Levent Türkkan da sanık Özdaban'ın FETÖ üyesi olup olmadığı konusunda bir bilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.Eski kurmay albay Seyfettin Çakır ise Özdaban ile devre arkadaşı olduklarını belirterek, "General Amiral Şubesinde yurt dışı proje subayıydım. ABD'ye görev gereği gittim. O tarihte sadece ABD'ye değil değişik ülkelere giderek orada görevli TSK personelleriyle görüştüm. Atamalar konusunda planlamalar yapmak için zorunlu gittiğim bir görevdir. Pensilvanya'ya gitmedim ve kimseyle de görüşmedim.Yaver atamalarını kuvvet komutanlıkları yürütür. Bunda benim bir yetkim olamaz. Gizli tanığın iddia ettiği yemeğe de gitmedim." diye konuştu.Her iki tanığın da beyanlarında çelişki oluşunca Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, tanıklara çelişkileri sordu. Her iki tanık da önceki beyanlarında ısrar ettiklerini söyledi.Gizli tanık "Abdullah"ın beyanlarını kabul etmediğini bildiren sanık Özdaban, Türkkan ve Çakır'ın beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını kaydetti.Mahkeme Başkanı Alp, Özdaban'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Gül'ün başyaveriydiÖzdaban'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir alayda görev yaptığı ve birliğinin herhangi bir darbe yanlısı faaliyeti olmadığı vurgulanan iddianamede, buna rağmen Özdaban'ın mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçunu işlemiş olduğu belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Sanık Özdaban, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınan Bekir Furkan Özdaban, Ankara'da tutuklanmıştı.