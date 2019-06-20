20.06.2019 13:17
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Eski başyaver Özdaban'ın yargılandığı FETÖ davası

Eski başyaver Özdaban

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın duruşması görüldü.
Ankara21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özdaban ile avukatı katıldı.
Sanık Özdaban, FETÖ/PDY üyeliğini reddederek, görev yaptığı sürede, terör örgütüne hiçbir hizmetinin bulunmadığını ileri sürdü.
KHK ile mesleğinden ihraç edildiğini belirten Özdaban "Ben bu örgüte ne zaman üye olmuşum, hangi sohbetine katılmışım, ne zaman hangi eylemlerine katılmışım? Bu soruların cevabı iddianamede yoktur. Örgüte sempatim olduğu hangi yöntemler kullanılarak oluşturulmuştur." dedi.
Görev yaptığı dönemde yeşil ve diplomatik pasaportunun bulunduğunu, ama yurt dışına kaçmanın aklının ucundan bile geçmediğini savunan Özdaban, 29 aydır tutuklu olduğunu söyledi.
Suçlamaları reddeden Özdaban, tahliyesini talep etti.
Özdaban'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Haziran Cuma gününe erteledi.
Kaynak: AA
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