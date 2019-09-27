Eski başyaver Özdaban'ın yargılandığı FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özdaban ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanının önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanı sorulan Özdaban, hastalığı sebebiyle savunma hazırlayamadığını belirterek ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Özdaban'a savunmasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti.

Tutukluluğa karşı beyanı dinlenen Özdaban, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını, darbe girişimi sırasında son görev yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde komutanı olduğu kışlada hiçbir askeri yatağından dahi kaldırmadığını ileri sürdü.

Kaçma şüphesinin bulunmadığını, sabit ikametgah sahibi olduğunu bildiren Özdaban, darbe girişiminin ardından 6 ay daha göreve devam ettiğini, bu süre içinde ve tutuksuz yargılandığı dönemde imkanı olmasına rağmen yurt dışına kaçmayı düşünmediğini, hatta ailesini de Türkiye'ye getirdiğini kaydetti.

Dosyada hakkında somut bir delil bulunmadığını savunan Özdaban, tahliyesini talep etti.

Özdaban'ın avukatı da müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Bekir Furkan Özdaban'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve davayı 15 Kasım'a bıraktı.

Kaynak: AA