Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Vefatının 10. Yıl Dönümünde Anıldı

Kaynak: İHA

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu , vefatının 10. yıl dönümünde Yerli Düşünce Derneğinde düzenlenen programda anıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu , "Millet onu gönlüne yazdı" dedi.Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yıl dönümünde Yerli Düşünce Derneğinde düzenlenen programda anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu her yıl bu hüznü yeniden yaşadıklarını belirterek, "Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu ile onunla epey bir mesai yaşama bahtiyarlığına sahip olduk, onun yol arkadaşları olduk, yoldaşı olduk. Ben Muhsin Başkanı 16 yaşında SSK Hastanesi Acil Servisinde diğerkamlık özelliği yüksek bir ağabey olarak tanıdım. Ebedi siyasi liderim dediğim genel başkanımla ilahi takdir gereği 52 yaşında ayrıldık" ifadelerini kullandı."Millet onu gönlüne yazdı"Topçu, Yazıcıoğlu'nun milletinin ve inançlarının değerlerini, her yerde yaşamış, yaşatmaya çalışmış ve her yerde o şartlara bağlı kamış birisi olduğunu belirtti. Topçu, "Buna bizim jenerasyonumuzdan aynı hücrede hapis yatmış arkadaşları, C5 koğuşundaki işkenceyi bilen kişiler de şahittirler. O milletinin ve değerlerinin Yusuf yüzlüsü, Alperen'i, Gazi Deviş'i, Serdengeçti'si ve ülkücülerin Muhsin Başkanıydı. Milleti onu gönlüne yazdı ve ondan razı oldu. Eminim Rabbim de razıdır. Onunla mesaisi olan herkes şahittir ki, o iyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir gönüldaş, iyi bir baba, iyi bir başkan ve 'secde-i Rahman'da iki büklüm iyi bir kuldu" şeklinde konuştu."Tam bir liderdi"Yerli Düşünce Derneği adına açıklama yapan Dernek Genel Sekreteri Nizam Şahin ise, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı tam 10 yıl oldu. Onun her zaman kullandığı tabirle'acı zulüm 10 yıldır yüreğimizi dağlıyor. Sevenleri onsuz adeta divaneye döndü. Çünkü bu bağlılığı hak eden, sevenlerin her birinin yüreğine dokunan, herkesin sevgisini ve saygısını hakkıyla taşıyan, herkeste emeği olan, kısaca hayatı boyunca yüreğinin ekmeğini yiyen bir kişiydi. Tanıyanlar onun siyaset becerisine, partisinin oy oranına, söylemlerinin kuvvetine bakmadan adamlığına meftun oldu. Bazıları için kardeş, bazıları için ağabey, bazıları için baba, bazıları için sağlam bir yoldaş ve pek çoğu için tam bir liderdi. Kader onu, bembeyaz, tertemiz karlarla kefenledi. O 'sonsuzluğun sahibine' uçarken, kalanlar üşüyordu. Hayatı zaten şiir gibiydi finali ise destana dönüştü" açıklamasında bulundu.Şahin, Yazıcıoğlu'nun siyaset üstü bir kişi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bundan 10 yıl önce Türk milleti büyük bir vatanseverini, kahramanını kaybetti. İslam alemi Muhsin Abi'sinden mahrum kaldı. Türk devleti Muhsin Bey 'in eksikliğini yaşıyor. Milliyetçi-ülkücü hareket Muhsin Başkanı'nı özlüyor. Az yaşadı, öz yaşadı, silinmez izler, unutulmaz hatıralar bırakarak tertemiz uçtu gitti. Fakat adı da şanı da halen diridir. Çünkü O bir ruh adamdı, dava adamıydı.Onun mirası fikirleri ve inandığı değerlerdir. Cismani bir mirası yoktur. Aidiyet değerleredir. Asıl olan zarf değil mazruftur. Onu siyasetin dar kalıplarına ve girift dünyasına hapsedenler onu anlamamış, onunla yaşamamış ve onu bilememiştir. O siyaset üstü bir kişiydi. O değerler aşığı, bir mana yolcusuydu. Milleti ve sevenleri ona minnettardır. Allah da ondan razı olsun. Ruhu şad mekanı cennet olsun."Programa Topçu ve Şahin'in yanı sıra, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok , eski BBP MKYK üyesi Mustafa Baykuş, eski BBP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Işıldar, Türk Hukuk Estitüsü Eski Genel Başkanı Yıldırım Ak , Yusufiyeli Ülkücülerden Kadir Başar, Ülkücü sinema yönetmeni Öner Kılıç, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel ve gaziler ile Türk dünyasından öğrenciler katıldı. - ANKARA