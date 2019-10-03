Eski BDP milletvekili Ufuk Uras: 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy verdim

Geçtiğimiz günlerde parti kuracağını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen eski Barış ve Demokrasi Partisi İstanbul Milletvekili Ufuk Uras , katıldığı televizyon programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oyunu Saadet Partisi'ne verdiğini söyledi.

SAADET PARTİSİ GELENEĞİ ÇOK KIYMETLİ

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ufuk Uras, siyasette Saadet Partisi faktörüne dikkat çekerek şöyle konuştu: "31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy verdim. Saadet Partisi'nin muhalefet cephesi içerisinde özellikle Temel Bey'in siyaset hattının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu mütedeyyin seküler buluşmayı sağlanması, sağlaması kıymetli. Saadet Partisi geleneği çok kıymetli. Yeni politik bir vizyonda bunu sağlamamız gerek. Bu bir tarihsel bir blok aslında. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ak Parti'nin bu kadar kutuplaştırıcı siyaseti karşısında Saadet Partisi'nin de CHP'nin de kamuoyunu sağduyuya çağırmasının bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Son seçimler zaten bunu kanıtladı ve moral bir üstünlük sağladı.

Ufuk Uras

"SAADET PARTİSİNE OY VERDİM"

Bu argümanlarla Saadet Partisi'ne oy verdim. Muhalefet partileri içerisinde bende kendime yakın olan Saadet Partisi'nin bu arayışının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceğinde söz, yetki ve karar sahibi olacaklarını düşünüyorum. O yüzden benim için kıymetli."

AHMET DAVUTOĞLU İLE 3 SAAT GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ufuk Uras, 1 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Davutoğlu ile ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine 'kapsamlı bir görüşme yaptığını' duyurdu. Görüşmenin 3 saat sürdüğünü belirten Uras, Davuoğlu'nun yeni çıkacak kitabını kendisi için imzaladığını söylemişti.