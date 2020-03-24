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Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-kocayı silahla öldürüp kafasına sıktı 20 gün önce eski muhasebecisini silahla yaralayıp, 2 kişiyi de rehin alan eski başkan, ağır yaralı Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye...

24.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:24
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti
Ordu 'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-kocayı silahla öldürüp kafasına sıktı
20 gün önce eski muhasebecisini silahla yaralayıp, 2 kişiyi de rehin alan eski başkan, ağır yaralı
ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-koca olan iki kişiyi silahla vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Eski başkan, yaklaşık 20 gün önce silahla akrabalarını rehin alıp bir kişiyi de yaralamıştı.
Olay, Kabadüz ilçesinde eski belediye başkanı Orhan Aktaş'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Aktaş, eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener Dursun'u akaryakıt istasyonuna çağırdı. İstasyona gelen Şener Dursun ve eşime Halime, eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Orhan Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Dursun çifti olay yerinde hayatını kaybederken, eski başkan Aktaş hastanede tedavi altına alındı.
20 gün önce akrabalarını rehin alıp bir kişiyi yaralamıştı
Öte yandan 2009-2014 yılları arasında Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, 4 Mart tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki evinde eski muhasebecisi Tayfun Ç.'yi tabancayla yaralayıp, eşi ve bir akrabasını da rehin almıştı. İkna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Orhan Aktaş'ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.
Cinayetle alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti

Kaynak: İHA

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Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti
Etiketler : Orhan Aktaş, Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

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