Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti - Haberler

Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti

Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜOrdu'nun Kabadüz ilçesinde, eski çalışanını silahlı yaralama suçundan tutuklandığı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu gece yine eski çalışanı Ş.D.

24.03.2020 02:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:59
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜ
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde, eski çalışanını silahlı yaralama suçundan tutuklandığı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu gece yine eski çalışanı Ş.D. ile eşini tabanca ile vurduktan sonra kendi başına da ateş eden eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. böylece olayda hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi. Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti
Etiketler : Kabadüz, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Haber Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Haber İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - Haber Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading