Haberler» Güncel» Haber

Eski Belediye Başkanı Kaptan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden AK Parti'den 2004-2009 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan Abdullah Kaptan'ın oğlu İsmail Burak Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.

07.08.2019 16:04 Eski Belediye Başkanı Kaptan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden AK Parti'den 2004-2009 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan Abdullah Kaptan'ın oğlu İsmail Burak Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.

İmaret Camii'ndeki öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni öncesi Abdullah Kaptan oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde eski Başkan Kaptan ve yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, hayatını kaybeden İsmail Burak Kaptan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu kaydedildi.

YOĞUN KATILIM

Hayatını kaybeden Kaptan'ın 11 yaşındaki oğlu Abdullah Kaptan da büyükbabası eski Başkan Abdullah Kaptan ile birlikte saf tuttu. Cenaze namazına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Kaptan'ın naşı Kocatepe Asri mezarlığında aile kabristanına defnedildi. - AFYONKARAHİSAR

Abdullah Kaptan, İsmail Burak, AK Parti, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58   Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü
16:58   Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti
16:58   Bodrum Mumcular da orman yangını EK
16:58   Çorum'dan kısa kısa
16:58   Adana'da müze duvarının çökmesiyle ilgili dava açıldı
16:58   BAKAN KURUM: KAZ DAĞLARI'NDA 195 BİN AĞAÇ KESİLMEDİ
16:58   Osmaniye'de polis sahte para ve dolandırıcılara karşı uyardı