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Eski Belediye Başkanı Öz'ün evinde yangın çıktı

Eski Belediye Başkanı Öz'ün evinde yangın çıktı Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'e ait olduğu öğrenilen malikanede yangın çıktı.

03.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:41

Eski Belediye Başkanı Öz'ün evinde yangın çıktı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'e ait olduğu öğrenilen malikanede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'in Eskiyaylacık köyü Ahmet Ören mevkiinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'e ait olan ikamette yangın çıktı. Öz'e ait olan konutun ahşap olması nedeniyle yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Gülşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ve su tankerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat sonra söndürülürken Öz'e ait olan malikane kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme işlemini takip eden Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski Belediye Başkanı Öz’ün evinde yangın çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gülşehir, Halil Öz, Kartal, 3. Sayfa

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Eski Belediye Başkanı Öz'ün evinde yangın çıktı
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