Eski Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi

2004-2009 yılları arasında Yenice Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Yücel yaşamını yitirdi.
Ankara'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayata gözlerini yuman 72 yaşındaki Yücel'in cenazesi Darende'ye getirilerek Yenice Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Darende Belediye Başkan Vekili Bekir Kalaycık, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve Yücel'in yakınları katıldı. - MALATYA
11 Aralık 2018 Salı 17:46