Eski Belediye Başkanına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

13 Aralık 2018 Perşembe 12:59



13 Aralık 2018 Perşembe 12:59

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, 3628 sayılı kanuna muhalefet ve irtikap suçlarından tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Ali Osman Yıldız ile tutuksuz yargılanan eski belediye çalışan Hakan Kanay hazır bulundu. Görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, 3628 sayılı kanuna muhalefet ve irtikap suçlarından yargılanan 2 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali Osman Yıldız'ı 6 yıl 3 ay, Hakan Kanay'ı ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.- Kayseri